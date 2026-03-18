Суд признал незаконным решение Трампа закрыть «Голос Америки» 6 18.03.2026, 23:12

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Власти США должны вернуть на работу сотрудников и возобновить вещание в течение недели.

Суд в США постановил, что решение администрации Дональда Трампа о прекращении вещания «Голоса Америки» было незаконным, и предписал ей вернуть к работе 1042 сотрудника этого СМИ, пишет BBC.

Принявший решение судья Окружного суда США по округу Колумбия Ройс Ламберт дал американским властям неделю на выполнение решения и возвращение «Голоса Америки» в эфир.

Через несколько недель после начала своего президентского срока Трамп распорядился закрыть «Голос Америки». Чиновники его администрации обвинили вещателя в предвзятости и освещении новостей с левых позиций.

Белый дом также приказал в максимально возможной степени сократить работу других американских СМИ, которые получают федеральное финансирование.

Руководителем Агентства США по глобальным медиа (USAGM) — структуры, которая курирует и финансирует «Голос Америки», а также «Радио Свободу» и Radio Free Asia, — была назначена Кэри Лейк.

После этого Лейк отправила более тысячи сотрудников «Голоса Америки» в оплачиваемый отпуск до дальнейшего уведомления.

Долгая тяжба

Журналисты «Голоса Америки» подали иск о нарушении своего конституционного права на свободу слова.

Почти год назад, 29 марта 2025 года, федеральный судья Пол Откен обязал администрацию Дональда Трампа приостановить процесс закрытия «Голоса Америки».

В судебном решении не было требования возобновить работу СМИ, но в нем содержался запрет на увольнение сотрудников до тех пор, пока суд не примет решение по существу дела, а именно — не было ли закрытие «Голоса» «произвольным».

Промежуточное решение суда было удовлетворено ответчиком (то есть администрацией Трампа) лишь частично: часть сотрудников числилась в оплачиваемом административном отпуске и продолжала получать зарплату.

Среди таких были журналисты Персидской службы, которые смогли оперативно вернуться к работе, когда Израиль и Иран в первый раз обменялись ударами в июне прошлого года.

Но большинство журналистов «Голоса Америки» было отстранено от работы полностью.

Чем обосновал решение судья

На прошлой неделе судья Ламберт постановил, что Кэри Лейк не имела полномочий проводить увольнения в USAGM, поскольку ее кандидатура не была утверждена Сенатом США.

В решении, вынесенном во вторник, федеральный судья назвал увольнение журналистов «произвольным и необоснованным», добавив, что правительство не учло законы, определяющие, на каких языках и для каких регионов должен вещать «Голос Америки».

До увольнения «Голос Америки» создавал теле-, радио- и цифровой контент почти на 50 языках.

«Ответчики не представили ничего, что можно было бы считать обоснованной причиной их решения», — написал Ламберт.

Одна из журналистов «Голоса», подавших иск против администрации Дональда Трампа, Пэтси Видакусвара заявила, что глубоко благодарна за решение суда.

«Мы надеемся, что американский народ продолжит поддерживать нашу миссию — создавать журналистику, а не пропаганду», — сказала она агентству Associated Press.

Пока неясно, будет ли преемница Лейк — Сара Роджерс, чье назначение также требует утверждения Сенатом, обжаловать это решение.

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