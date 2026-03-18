Индия направила военные корабли для защиты своих танкеров в Ормузском проливе 18.03.2026, 23:38

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Нью-Дели уже обеспечил безопасный транзит двух государственных танкеров.

Индия направила «более полудюжины» военных кораблей в район Ормузского пролива для сопровождения своих танкеров на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Корабли будут размещены к востоку от пролива и не станут заходить в сам водный путь, сопровождая суда до безопасных вод в северной части Аравийского моря. Операция проводится в рамках миссии «Санкалп», запущенной в 2019 году для обеспечения безопасности торгового судоходства и защиты морских интересов Индии в Персидском заливе.

В последние дни Индия уже обеспечила безопасный транзит двух государственных танкеров со сжиженным газом и ведет переговоры с Ираном о проходе еще нескольких судов с топливом, пишет агентство. По данным правительственных чиновников, в Персидском заливе застряли 22 судна под индийским флагом, включая шесть газовозов и четыре нефтяных танкера. Премьер-министр Нарендра Моди на прошлой неделе обсудил ситуацию в регионе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, включая способы обеспечения беспрепятственного прохода судов.

При этом, как подчеркивает Bloomberg, Нью-Дели не отреагировал напрямую на призыв президента США Дональда Трампа к другим странам направить боевые корабли в пролив. Пресс-секретарь МИД Индии Рандхир Джайсуал заявил, что этот вопрос «не обсуждался с США в двустороннем формате».

Ормузский пролив фактически закрыт с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Через пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, и его блокировка уже привела к острой нехватке газа в Индии, которая получает около 90% импорта сжиженного газа с Ближнего Востока.

Трамп несколькими днями ранее призвал европейские и другие страны присоединиться к военным усилиям по разблокированию пролива, однако ряд союзников, включая Францию и Германию, отказались. В ответ американский лидер назвал это решение «очень глупой ошибкой» и заявил, что над дальнейшим членством США в НАТО нужно «задуматься».

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