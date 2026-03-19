Россия отправила на Кубу нефть и газ 7 19.03.2026, 1:12

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Вопреки требованиям США.

Россия направила на Кубу два танкера с нефтью и сжиженным газом на фоне энергетической блокады острова со стороны США. Об этом сообщает Financial Times.

В частности танкер Sea Horse под флагом Гонконга, перевозящий около 27 тыс. тонн российского газа, изменил курс в прошлом месяце и сейчас направляется на Кубу. По данным сооснователя TankerTrackers Самира Мадани, судно должно прибыть на остров в ближайшие дни.

Второй корабль – российский танкер Анатолий Колодкин, перевозящий 728 тыс. баррелей нефти. Его прибытие на Кубу ожидается в начале апреля.

Из-за нефтяной блокады запасы топлива на Кубе стремительно сокращаются, и страна переживает один из самых глубоких кризисов в своей истории.

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