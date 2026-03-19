Иран баллистикой ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре

Иран баллистикой ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре10
- 19.03.2026, 5:34
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Четыре ракеты перехватили, одна попала в Рас-Лаффан и вызвала пожар.
Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства сжиженного природного газа. На объекте возник пожар.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Катара.
«Гражданская оборона борется с пожаром в районе Рас-Лаффан после иранского обстрела», - сообщили в ведомстве.
Компания QatarEnergy подтвердила атаку и сообщила о значительных повреждениях.
«Для ликвидации пожаров, возникших в результате аварии, были немедленно привлечены аварийно-спасательные бригады, поскольку нанесен значительный ущерб. Местонахождение всего персонала установлено, и на данный момент о жертвах не сообщается», - говорится в заявлении компании на Х.
Впоследствии в катарском министерстве сообщили, что спасателям удалось взять пожар под контроль.
Рас-Лаффан является ключевым энергетическим центром страны, где расположен один из крупнейших в мире комплексов по сжиженному природному газу.