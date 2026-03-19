Белый дом зарегистрировал официальный сайт о пришельцах

Белый дом зарегистрировал официальный сайт о пришельцах12
- 19.03.2026, 6:31
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Ранее Трамп поручил обнародовать файлы, связанные с НЛО.
Белый дом зарегистрировал домен «aliens.gov» (пришельцы), что вызвало новые предположения относительно долгожданного раскрытия информации об НЛО, которое готовит президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает Daily Mail.
Домен, связанный с администрацией президента, был помечен в среду, 18 марта, автоматизированным трекером федеральных веб-сайтов.
Он также внесен в официальный правительственный реестр, который ведет Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
Согласно записям реестра, он недавно был добавлен в список официальных правительственных сайтов Белого дома, что подтверждает его легитимность как федерального веб-адреса, хотя его назначение публично не разглашается.
Сайт пока не работает, но домен зарезервирован.
Это вызвало вопрос о том, будет ли этот сайт использоваться как портал для документов, связанных с усилиями Трампа по большей прозрачности в отношении неидентифицированных воздушных явлений.
В феврале Трамп поручил федеральным агентствам, включая Пентагон, начать идентификацию и обнародование файлов, связанных с НЛО и потенциальной внеземной активностью.
«Учитывая выявленный огромный интерес, я поручу военному министру… начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами», — написал Трамп на Truth Social 19 февраля.