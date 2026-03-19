Над базой с Рубио и Хегсетом в Вашингтоне заметили дроны 19.03.2026, 8:07

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Марко Рубио

Фото: Reuters

Чиновники не меняли места жительства, но теперь такой вариант рассматривается.

В Вашингтоне над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, были замечены неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам чиновника администрации Трампа, военные более внимательно следят за потенциальными угрозами из-за повышенного уровня боевой готовности на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

Источник рассказал, что за последние 10 дней над базой, где живут Рубио и Хегсет, фиксировали по несколько дронов за одну ночь. Это стало поводом для усиления мер безопасности и совещания в Белом доме по дальнейшим действиям.

По словам двух источников, запуск дронов над базой Форт Макнейр побудил чиновников рассмотреть вопрос передислокации Рубио и Хегсет. Однако чиновник администрации Трампа говорит, что министры не переехали. Их месторождение в октябре упоминалось в СМИ.

Наблюдения дронов в Вашингтоне произошли на фоне того, как США объявили глобальный уровень опасности для зарубежных дипломатических представительств и усилил меры защиты ряде баз внутри страны.

Так, на этой неделе на базах Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты до «Чарли». Это значит, что у командования есть разведданные о возможной атаке или опасности. Единственным более высоким уровнем остается только «Дельта» - его вводят, когда атака уже произошла или ожидается.

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