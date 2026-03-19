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«Куда весь французский шик, спрашивается, девается?»

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  • Алеся Матусевич, «Салідарнасць»
  • 19.03.2026, 8:29
  • 15,848
«Куда весь французский шик, спрашивается, девается?»

Несостыковочка-с.

«Беллегпром» продолжает убеждать белорусов в том, что одежда отечественного производства — лучший выбор. Правда, делает это весьма своеобразно.

Напомним, недавно глава МАРТ Артур Карпович обвинил в том, что белорусские товары слабо покупаются, самих белорусов — точнее, «сознание наших людей», якобы слепо преклоняющихся перед западными брендами. Беларусы ответили, что дело не в сознании, а в том самом соотношении цены и качества: никакой патриотизм не спасет, если товары дороже и хуже импортных.

На этом заочная дискуссия чиновников с гражданами не закончилась. Начальница управления торговли и маркетинга «Беллегпрома» Ольга Грабеня заявила в интервью БЕЛТА, что в коллекциях одежды от белорусских предприятий отражены современные модные тенденции прямиком с парижских площадок. Почти по крылатой цитате, «как в лучших домах Парижа и Лондона». Правда, не сразу:

— Модные тренды с парижских подиумов приходят в обычную жизнь спустя год-два — мода адаптируется. Именно адаптированная мода прослеживается при производстве коллекций наших предприятий.

По словам Грабени, белорусские дизайнеры и модельеры ежегодно отслеживают цветовые тенденции, фактуры тканей, актуальные направления — и применяют их в работе.

Эти рассуждения представительница «Беллегпрома» сдобрила щедрой порцией лести в адрес белорусок: мол, наши женщины «следят за показами, многие посещают их, смотрят по телевизору, изучают тренды в интернете».

Видимо, после этой речи белоруски должны броситься в магазины и скупать отечественные новинки, с небольшим отставанием повторяющие западную моду? Если таковые найдутся, конечно. Потому что, судя по ассортименту белорусских универмагов, парижская мода идет в Беларусь пешком.

И пока действительность, за редкими исключениями, опровергает заявления чиновников. Беларусы выкладывают ролики прямо из магазинов, где, что называется, показывают товар лицом — выясняется, что даже подарочные сертификаты в несколько сотен рублей отоварить не так-то просто. Устаревших, неинтересных, неудачных и при этом дорогих предметов одежды — сколько угодно, а таких, чтоб надел и пошел и в пир, и в мир, еще попробуй найди.

Не исключено, что белорусские модельеры и конструкторы, работающие на госпредприятиях, действительно креативны, понимают модные тенденции и умеют шить красиво. Но в процессе где-то что-то не срастается, не сшивается и идет не так. И куда весь французский шик, спрашивается, девается?

В итоге носить то, что выпускают эти самые предприятия в массовую продажу, беларусы не могут и не хотят. Несостыковочка-с.

P.S. И вдогонку ма-аленький такой вопрос: если белорусское — это адаптированные мировые модные тенденции, почему лукашенковское окружение и он сам предпочитают французские и прочие «недружественные» оригиналы?

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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