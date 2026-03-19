Израиль ликвидировал нового командира дивизии имени имама Хусейна 19.03.2026, 8:33

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Его предшественника убили пять дней назад.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хасана Али Марвана через пять дней после ликвидации его предшественника. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Марван погиб во время израильского удара по Бейруту (Ливан) 17 марта. Он возглавил дивизию имени имама Хусейна после ликвидации Али Маслама Табаджеха, которого убили 12 марта назад вместе с заместителем и несколькими другими высокопоставленными боевиками.

«Марван отвечал за координацию действий дивизии с высокопоставленными военными чиновниками как в террористической организации «Хезболла», так и в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, он командовал запуском ракет, беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов по территории государства Израиль и войскам ЦАХАЛ, действующим на юге Ливана», — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

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