Россия атаковала Главное управление СБУ во Львове 7 19.03.2026, 8:37

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Фото: Getty Images

Есть разрушения.

Российские оккупанты поздно вечером, 18 марта, атаковали дронами Львов. Под вражеский удар попало Главное управление СБУ во Львовской области.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

«Во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, без пострадавших. На месте попадания работают все профильные службы», - говорилось в сообщении в 23:39.

Примерно через 20 минут Козицкий уточнил, что вражеский дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. На месте атаки есть разрушения.

«Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите - может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС», - добавил глава ОВА.

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