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В Беларуси начинают солить землю по задумке Лукашенко

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  • 19.03.2026, 8:45
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В Беларуси начинают солить землю по задумке Лукашенко

Бредовую идею диктатора решили воплотить в Острошицком Городке под Минском.

В агрогородке Острошицкий Городок Минского района проведут аграрный эксперимент по использованию отходов калийных солей для удобрения почв. «Проект» рассчитан как минимум на два года. Об этом сообщил директор Института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси Юрий Шашко, передает БелТА.

Речь идет о реализации «идеи» Александра Лукашенко по переработке отходов калийного производства в удобрения. Предполагается, что их будут смешивать с органическими компонентами, включая торф и компосты, чтобы повысить продуктивность прежде всего песчаных почв.

Уже выбран экспериментальный участок площадью около 20 гектаров. Здесь ученые планируют протестировать различные варианты удобрений: от стандартных минеральных до комбинированных составов с добавлением торфяно-навозных и торфяно-пометных компостов, а также глиняно-солевого шлама. Испытания будут проводиться, в частности, на посевах кукурузы.

Специалисты отмечают, что эффект от органических удобрений может проявляться не сразу, а спустя сезон, поэтому исследования займут не менее двух лет.

«Первостепенная задача — повышать уровень плодородия почв. У нас огромные запасы отходов калийных солей. Они исчисляются миллионами тонн. Сегодня вместе с учеными и практиками обсудили, как лучше вовлечь их в оборот», — заявил председатель постоянной комиссии «совета республики» Национального собрания по региональной. политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Напомним, Александр Лукашенко предложил использовать смесь отходов производства калийных солей и торфа для удобрения песчаных почв, распространенных в Беларуси.

«А что, если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать? И что получится? Наверное, хуже не будет — там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения.

Вот надо посмотреть, какое-то бедное взять поле, почву бедную — а у нас там, и у меня под носом, их хватает — и попробовать на каком-то участке. Это же не проблема. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска?» — обратился Лукашенко к премьер-министру Александру Турчину, который ранее был главой Миноблисполкома.

Ученый в области коллоидной химии, бывший сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Беларуси Сергей Бесараб предупредил, что подобная технология может привести к засолению земель, загрязнению грунтовых вод и накоплению токсичных веществ в сельхозпродукции, а в конечном итоге плохо сказаться на здоровье белорусов.

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