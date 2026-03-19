Катар выгнал атташе Ирана после удара по крупнейшему заводу сжиженного газа 19.03.2026, 8:55

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То же самое касается всех сотрудников, работающих в обоих офисах атташе.

В Катаре отреагировали на иранскую ракетную атаку по промышленному городу Рас-Лаффан, где расположен крупнейший в мире центр добычи сжиженного газа. В ответ на это Доха объявила военного атташе и атташе по вопросам безопасности в посольстве Ирана персонами нон грата.

То же самое касается всех сотрудников, работающих в обоих офисах атташе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Катара в Х от 18 марта.

«Министерство иностранных дел направило официальный меморандум посольству Исламской Республики Иран в государстве, в котором отмечается, что государство Катар считает как военного атташе, так и атташе по вопросам безопасности в посольстве, а также сотрудников двух атташе, персонами нон грата и просит их покинуть территорию государства в течение максимум 24 часов», – заявили в ведомстве.

Для этого директор Департамента протокола МИД Ибрагим Юсеф Фахро встретился с Али Салехом Абади, послом Ирана в Катаре.

В министерстве объяснили, что такое решение насчет атташе в Дохе приняли в свете «неоднократных иранских нападений и жестокой агрессии, которые повлияли на Катар и нарушили его суверенитет и безопасность». Там отметили, что это является вопиющим нарушением принципов международного права и правил добрососедства.

В МИД предупредили, что если иранская сторона продолжит этот враждебный подход, Катар примет дополнительные меры для обеспечения защиты своего суверенитета, безопасности и национальных интересов.

«Министерство подтвердило, что Государство Катар оставляет за собой право принимать любые необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности в соответствии с положениями международного права», – сказано в сообщении.

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