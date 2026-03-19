Белорусам запретили собирать березовый сок? 12 19.03.2026, 9:38

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Вот что говорят в Минлесхозе.

В сети появились сообщения, что белорусам якобы запретили заниматься самозаготовкой березового сока. Это фейк, заявили в Минлесхозе, пишет «Зеркало».

«Минлесхоз обращает внимание на распространение фейковой информации на отдельных интернет-порталах о том, что белорусам якобы запретили заниматься самозаготовкой березового сока. Это не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

Как и прежде, у белорусов есть право самостоятельно заняться самозаготовкой сока — это прописано в Лесном кодексе. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, где подскажут пригодные участки особенности сбора сока и т.д.

Традиционно купить березовый сок «по символической цене» можно будет на фирменных торговых площадках, в лесхозах, лесничествах и других специально отведенных местах.

Напомним, сезон сбора березового сока начался в лесхозах Минской области и южных регионах страны.

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