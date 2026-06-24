На выборах во Франции сошлись «Гитлер» и «Зеленский»
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Необычное совпадение фамилий кандидатов вызвало ажиотаж в соцсетях.
В небольшом французском городе Арси-сюр-Об результаты первого тура муниципальных выборов вызвали бурную реакцию в соцсетях из-за необычного совпадения фамилий кандидатов, пишет BFM.
Во второй тур вышли действующий мэр Шарль Гиттлер и его оппонент Антуан Рено-Зеленски. Их фамилии сразу привлекли внимание пользователей из-за фонетического сходства с Адольфом Гитлером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Французские СМИ отмечают, что ситуация вызвала одновременно и удивление, и ироничные реакции. Сами кандидаты признаются, что не ожидали такого резонанса.
Шарль Гиттлер, который уже занимает должность мэра, говорит, что привык к шуткам из-за своей фамилии еще с детства.
«Я воспринимаю это нормально, я привык», – отметил он, добавив, что всегда старался достойно носить фамилию, несмотря на сложные ассоциации.
Он также признал, что в молодости сталкивался с насмешками, однако сегодня воспринимает это спокойнее.
Его оппонент, 28-летний Антуан Рено-Зеленски, объяснил, что двойная фамилия имеет семейное происхождение: Рено – от отца, а Зеленски – от матери польского происхождения.
«Сначала я думал, что это останется только в соцсетях, но потом об этом начали говорить все», – отметил кандидат.
Оба участника гонки говорят, что получают преимущественно юмористические комментарии и не сталкиваются с волной ненависти. По словам Рено-Зеленски, такая ситуация даже помогла привлечь внимание к городу.
Второй тур выборов состоится 22 марта и определит, кто возглавит муниципалитет.