После похода в магазин минчанка пообещала записать видео, если попадет в больницу 6 19.03.2026, 9:57

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Чем закончилась история?

Врачи-гигиенисты проверили магазин «Соседи» на ул. Ложинской, 14 в Минске. Поводом для этого стали несколько видео, где минчанка рассказала историю покупки салата, передает агентство «Минск-Новости».

«Друзья мои, зашла в «Соседи», купила цезарь-ролл. Вы просто посмотрите, какое там мясо. Оно желто-зеленое. И вот это людям есть. Я попробовала, думаю, что это за странный привкус. Начинаю доставать мясо и вижу, что оно несвежее. Сейчас главное — не отравиться. Если я попаду в больницу, запишу отдельное видео. Куда смотрят работники, которые должны контролировать свежесть продуктов? Конечно, я не собираюсь ничего делать, но это просто ужас и неуважение к людям», - сказала авторка.

Судя по тому, что видео об отравлении не появилось, с девушкой все в порядке. Не нашла нарушений и санитарная служба: «При оценке ситуации на месте фактов нарушения условий реализации не установлено». Вместе с тем специалисты отобрали пробы пищевой продукции для исследований, результаты которых станут известны позже.

Не подтвердились 11 марта нарушения санитарно-эпидемиологических требований и в «Гиппо» на ул. Брестской, 6а. Накануне девушка купила там дрожжи и заявила, что они оказались с плесенью. Фото испорченного продукта покупательница выложила в соцсети.

— Указанная на фото партия дрожжей прессованных отсутствовала в реализации в связи с истечением срока годности. При выборочном контроле фактов реализации пищевой продукции с признаками порчи, с истекшим сроком годности, без документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушения условий хранения при реализации пищевой продукции, не установлено. Других обращений граждан о реализации несоответствующей продукции (дрожжи хлебопекарные прессованные) в наш адрес не поступало, — рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии Октябрьского района.

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