Иран атаковал стратегически важный НПЗ в Саудовской Аравии 19.03.2026, 11:04

3,444

Завод в Красном море мог экспортировать продукцию в обход Ормузского пролива.

Иран атаковал завод SAMREF на Красном море - единственный НПЗ, который мог экспортировать свою продукцию на другие рынки в обход Ормузского пролива.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод SAMREF нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море стал мишенью воздушной атаки. Источник Reuters подчеркнул, что влияние обстрела было минимальным.

Иранский КСИР ранее выдал предупреждение об эвакуации нескольким нефтяным объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, включая SAMREF.

Янбу сейчас является единственным экспортным пунктом для любой сырой нефти из арабских стран Персидского залива, поскольку Иран фактически закрыл Ормузский пролив, через который обычно протекает пятая часть мировых поставок нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com