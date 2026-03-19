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Дроны разнесли вдребезги здание российского военного концерна «Алмаз Антей» в Севастополе

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  • 19.03.2026, 11:20
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Дроны разнесли вдребезги здание российского военного концерна «Алмаз Антей» в Севастополе

Появились первые данные о последствиях серии взрывов.

Во время ночной атаки на оккупированный Севастополь Силы обороны Украины поразили здание российского государственного военного концерна «Алмаз Антей». Сооружение разнесено вдребезги.

Этот концерн объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружение для ПВО. Локацию поражения установил Telegram-канал Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, а «Крымский ветер» показал последствия попаданий.

Подробности ночных прилетов в Севастополе

В ночь на 19 марта во временно оккупированном Севастополе было громко. В городе звучали взрывы, работала российская ПВО, которая попадала, в том числе, по жилым домам.

А вот с попаданиями по дронам у оккупантов, похоже, сложилось не так успешно.

Как утверждает Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩, вследствие ночной атаки повреждено здание важного для российской оборонки концерна.

Дроны разнесли вдребезги здание военного концерна: появились данные о последствиях серии взрывов в Севастополе. Фото и видео

«Здание концерна «Алмаз-Антей» атаковано беспилотниками сегодня ночью в Севастополе. Напоминаю, что «Алмаз-Антей» — это российский государственный концерн, объединяющий предприятия, которые разрабатывают и выпускают вооружение для противовоздушной обороны. Координаты: 44.582102307802856, 33.47829225396512», – указано в сообщении.

В «Крымском ветре» сначала со ссылкой на очевидцев заявили, что вследствие ночной атаки «снесено полздания» указанного предприятия.

После прилетов Фиолентовское шоссе в районе «Алмаз Антея» перекрыли. По версии гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева – из-за «возгорания травы и одного из промышленных зданий». Все эти неприятности причинили «обломки сбитого БпЛА», утверждал он.

По словам подписчиков «Крымского ветра», по зданию прилетели не менее пяти дронов.

На ул. Вакуленчука (рядом с Фиолентовским шоссе) в нескольких жилых домах в квартирах выбило окна и осколками от БПЛА повредило 8 автомобилей.

«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в Севастополе представлен производственно-технической базой (сервисным центром) по обслуживанию и ремонту комплексов ПВО. Центр обеспечивает боеготовность техники ПВО, обслуживая потребности Черноморского флота РФ, и функционирует с 2016 года», – добавляет паблик.

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