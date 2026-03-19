В Минск приехал спецпосланник Трампа Джон Коул 11 19.03.2026, 11:27

5,486

Он проводит переговоры с Лукашенко.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул 19 марта прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе диктатора Telegram-канал.

Встреча началась во дворце Лукашенко в Минске.

Ранее, 18 марта, Коул посетил Литву, где встретился с премьер-министром Ингой Ругинене. Она выразила благодарность за активные усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси. На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com