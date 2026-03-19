В Минск приехал спецпосланник Трампа Джон Коул

В Минск приехал спецпосланник Трампа Джон Коул11
- 19.03.2026, 11:27
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Он проводит переговоры с Лукашенко.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул 19 марта прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе диктатора Telegram-канал.
Встреча началась во дворце Лукашенко в Минске.
Ранее, 18 марта, Коул посетил Литву, где встретился с премьер-министром Ингой Ругинене. Она выразила благодарность за активные усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси. На встрече также обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе.