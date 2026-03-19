Лукашенко — Коулу: На Ближнем Востоке вы воюете против наших друзей 33 19.03.2026, 12:00

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Диктатор солидаризировался с режимом аятолл.

Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки воюют против его друзей — иранского режима аятолл. Об этом правитель сказал спецпредставителю президента США по Беларуси Джону Коулу 19 марта.

«Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке. Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — сказал диктатор посланнику Трампа, прибывшему в Минск.

Ранее Лукашенко заявил, что «США и Израиль разбомбили древнюю страну», а ликвидированного тирана Али Хаменеи назвал «гуманистом».

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