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Лукашенко — Коулу: На Ближнем Востоке вы воюете против наших друзей

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  • 19.03.2026, 12:00
  • 14,110
Лукашенко — Коулу: На Ближнем Востоке вы воюете против наших друзей

Диктатор солидаризировался с режимом аятолл.

Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки воюют против его друзей — иранского режима аятолл. Об этом правитель сказал спецпредставителю президента США по Беларуси Джону Коулу 19 марта.

«Настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке. Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему», — сказал диктатор посланнику Трампа, прибывшему в Минск.

Ранее Лукашенко заявил, что «США и Израиль разбомбили древнюю страну», а ликвидированного тирана Али Хаменеи назвал «гуманистом».

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