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В России началось?

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  • Иван Яковина
  • 19.03.2026, 23:10
  • 50,302
В России началось?
Иван Яковина

Z-ватник написал о том, что Путина пора гнать в шею.

Супер-странная история случилась сегодня в России: местный среднекалиберный Z-ватник, фашист и стукач Илья Ремесло вдруг написал большой текст насчет того, что Путин — нелегитимный лидер, вор, тупица и предатель, которого пора гнать в шею.

Ватное Z-болото буквально оторопело от такого захода.

Про автора пишут, что он провокатор, что работает на иностранные спецслужбы или что у него просто уехала крыша. На всякий случай — все клянутся в верности Путину. При этом все понимают, что ситуация явно нестандартная.

Ватники запуганно переглядываются и хотят понять: началось? Это что-то серьезное? Кто-то дал отмашку и Путина можно мочить? Или сейчас просто вычистят тех, кто станет выражать симпатию Ремеслу? Пока ответа нет.

При этом подавляющее большинство ватников понимает, что вообще-то, автор этой революционной агитки во многом прав. Скажем, никто не спорит с его текстом по сути. То есть никто не пишет: «Ремесло чепуху написал! Война идет отлично, управление войсками блестящее, Путин не строит себе дворцов, не душит свободу и легально 25 лет сидит на троне».

Зато есть те, кто аккуратно так говорит: «К сожалению, власть настолько оторвалась от народа, что некоторые вот уже даже с ума сходят…»

На мой взгляд, Z-активисты очень хотели бы, чтобы и правда начался процесс смены власти, но пока они боятся подхватить и поддержать пламенный спич своего коллеги.

Говорят, что, может, его все-таки взломали и выложили DeepFake видео с его лицом. Маловероятно. Он бы уже выступил и сказал, что взломали. Но он продолжает настаивать, что все так.

Иван Яковина, «Фейсбук».

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