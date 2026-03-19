Могут ли собаки чувствовать эмоции по запаху? 1 19.03.2026, 12:13

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Ответ дали ученые из лаборатории когнитивной психологии.

Последние исследования показывают, что собаки способны распознавать эмоциональные состояния своих сородичей с помощью запахов и реагировать на них соответствующим образом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые из Лаборатории когнитивной психологии собак при Бенарде Колледже в Нью-Йорке выяснили, что животные различают химические сигналы, связанные с радостью, стрессом и нейтральным состоянием. Для эксперимента у собак собирали запахи с ротовой полости, подушечек лап и анальной области после игровых занятий, процедур стрижки когтей или отдыха.

Затем животным показывали эти образцы в рамках метода «привыкания и различения». Сначала собака знакомилась с одним запахом до состояния привыкания — интерес к нему снижался. После этого ей предъявляли новый запах. Если собака начинала активнее его изучать, это означало, что она распознает различие. В исследовании 43 собаки успешно различали запахи радости и стресса.

Но главное, что ученые фиксировали — это поведенческая реакция. Собаки проявляли соответствующие эмоциям изменения: при стрессовом запахе они настороженно относились к окружающему, поджимали хвост, прижимали уши, а при «радостном» запахе двигались более расслабленно, виляли хвостом и проявляли игривость.

Эти наблюдения объясняют, почему иногда собака внезапно тревожно ведет себя в знакомой обстановке: в помещении могли остаться запахи стресса другой собаки.

Собаки используют свой острый нюх не только для поиска пищи или опасности, но и для чтения эмоционального состояния других собак, даже если те уже покинули пространство.

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