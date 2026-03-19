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Доллар перешагнул отметку в три рубля

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  • 19.03.2026, 12:37
  • 3,548
Доллар перешагнул отметку в три рубля

Евро также дорожает.

19 марта на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи наблюдается рост курса доллара и евро. Американская валюта впервые превысила отметку в 3 рубля. В связи с этим банки повышают курсы продажи валют, делая покупку долларов и евро дороже, а сдачу — более выгодной. Торги продолжаются.

Согласно актуальным данным, наибольший курс продажи доллара установлен в «Банк БелВЭБ» — 3,07 рубля, а наименьший — в «Альфа-Банке» и «БНБ-Банке» — 2,028 рубля. При этом наиболее выгодно сдавать доллары в «Статусбанк» — по 3,025 рубля.

Курс продажи евро банками колеблется от 3,479 рубля в «БНБ-Банке» и «БСБ Банке» до 3,52 рубля в «Банк БелВЭБ». Сдать евро с наибольшей выгодой можно в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» и «Технобанке» — по 3,475 рубля.

Что касается российского рубля, самый высокий курс продажи составляет 3,67 рубля за 100 рублей в «Банк БелВЭБ», а самый низкий — 3,615 рубля в «БНБ-Банке», «БСБ Банке» и «Статусбанке». Наибольшая цена покупки российского рубля зафиксирована в «БНБ-Банке» и «Паритетбанке» — 3,612 рубля за 100 рублей.

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