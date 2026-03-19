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Популярный банк вводит нововведение

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  • 19.03.2026, 13:00
  • 3,912
Популярный банк вводит нововведение

Оно касается замены поврежденных купюр.

«БНБ-Банк» изменил правила взимания комиссии за замену поврежденных банкнот в долларах, евро и российских рублях, сообщает сайт банка.

Теперь отменяется минимальная комиссия в 5 рублей за замену таких банкнот. Комиссия по-прежнему составляет 5% от суммы, но больше нет ограничений по минимальному размеру.

Нововведение вступило в силу с 18 марта. Ранее аналогичное изменение уже ввел «Альфа-Банк».

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