FT: На Кубу, которой Трамп устроил энергоблокаду, идет груз нефти и газа из РФ

FT: На Кубу, которой Трамп устроил энергоблокаду, идет груз нефти и газа из РФ10
- 19.03.2026, 13:06
- 6,124
Россия отправила два танкера.
На Кубу, которая уже три месяца фактически находится в энергетической блокаде из-за эмбарго президента США Дональда Трампа, направляется два танкера с российской нефтью и газом.
Об этом сообщает Financial Times.
На следующей неделе на Кубу должны прибыть два судна с российскими нефтью и газом, которые могут стать фактически первыми поставками на остров за три месяца в условиях энергетического эмбарго Дональда Трампа.
О грузе стало известно из данных компаний, отслеживающих морской трафик. Один из танкеров – Sea Horse под флагом Гонконга, он везет около 27 тысяч тонн российского газа. Расследовательская компания Kpler пришла к выводу, что на самом деле это замаскированное российское судно.
Еще одно судно, «Анатолий Колодкин», идет под российским флагом. На его борту более 720 тысяч баррелей нефти, прибытие прогнозируют на 4 апреля.
Насколько известно, последний раз перед этим Куба получала нефть от Мексики аж 9 января. После того поставки остановились под давлением Трампа. Нефть из Венесуэлы, которая была основным поставщиком на Кубу, недоступна со времени молниеносной операции США и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Собственная добыча на острове покрывает лишь около 40% потребностей.
В МИД России ранее на этой неделе заявили о «непоколебимой солидарности с властями и братским народом Кубы».
Трамп на этой неделе сделал серию прямолинейных заявлений о том, что может «взяться за Кубу» после операции против Ирана и что Штаты смогут «делать с островом все, что захотят» из-за трудностей, обусловленных там дефицитом энергоресурсов.