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Действительно ли тренды в области моды повторяются каждые 20 лет?

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  • 19.03.2026, 13:15
  • 2,498
Действительно ли тренды в области моды повторяются каждые 20 лет?

Ученые дали ответ.

Модницы и модники знают: их мамам, бабушкам и дедушкам лучше не избавляться от старой одежды, так как однажды винтажные наряды могут обрести вторую жизнь. Американские ученые доказали, что модные тенденции повторяются раз в два десятилетия, пишет «Нож».

Команда захотела проверить, как женская мода менялась на протяжении 150 лет. Чтобы выяснить это, специалисты в области точных и компьютерных наук объединились с искусствоведами. Вместе исследователи собрали и проанализировали базу данных из 37 тыс. изображений одежды.

«Мы все сталкивались с тем, что мода возвращается — что снова в моде мини-юбки или джинсы клеш, — рассуждает доктор Эмма Зайдела, ведущий автор исследования из Принстонского университета. — Нам, математикам, было интересно доказать или опровергнуть эту теорию, и недавние достижения в области компьютерных технологий и оцифровки данных сделали это возможным».

В выборку ученых вошли выкройки, созданные в период с 1869 по 2015 год. Также специалисты обратились к изображениям с подиумов за 1988–2023 годы.

Результаты исследования показали, что разные стили и фасоны действительно становятся популярными примерно раз в 20 лет.

Например, по словам авторов, в начале 1900-х трендовые юбки становились короче, пока в 1920-х не вошли в моду юбки клеш. Позднее, в середине века, предмет гардероба снова стал длиннее, в 1960-х — короче, в 1970-х — длиннее, а после — вновь укоротился. При этом с 1980-х годов 20-летний цикл изменений постепенно стал немного менее выраженным.

«Наша модель предполагает, что рост разнообразия связан как с ускорением развития трендов, так и с тем, что общество становится более восприимчивым к различным стилям в моде», — уточнили авторы научной статьи.

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