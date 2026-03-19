Правозащитники: Как минимум из двух колоний вывезли политзаключенных

Правозащитники: Как минимум из двух колоний вывезли политзаключенных6
- 19.03.2026, 13:34
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Ждем героев на свободе.
Правозащитникам известно, что вчера из могилевской ИК-15 и новополоцкой ИК-1 вывезли часть политических заключенных, пишет «Вясна». Это колонии в Могилеве и Новополоцке.
В прошлые разы перед массовым освобождением политзаключенных их перевозили из колоний в минский СИЗО КГБ — оттуда уже позже вывозили из страны.
Сегодня в Минск приехал спецпосланник Трампа Джон Коул. Дважды после приезда Джона Коула в Минск — 11 сентября и 13 декабря — освобождали большие партии белорусских политзаключенных, среди которых были и лидеры оппозиции.