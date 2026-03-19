Российский рубль тянет за собой вниз и белорусский

Российский рубль тянет за собой вниз и белорусский4
- 19.03.2026, 13:42
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Доллар рекордно дорожает.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 марта доллар подорожал на 0,79% — до 3,0184 рубля.
Евро подорожал на 0,48% — до 3,4628 рубля.
Российский рубль подешевел на 1,1% — до 3,6056 рубля за 100 российских рублей.
Стоит отметить, что доллар на российском межбанковском рынке впервые с апреля 2024 года превысил 87,44 рубля, сообщает ТАСС. За день курс вырос на 4,25%. Для сравнения, неделю назад доллар стоил чуть более 79 рублей.
При этом Центробанк России установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 рубля.