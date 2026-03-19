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Российский рубль тянет за собой вниз и белорусский

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  • 19.03.2026, 13:42
  • 5,890
Российский рубль тянет за собой вниз и белорусский
Фото: Reuters

Доллар рекордно дорожает.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 19 марта доллар подорожал на 0,79% — до 3,0184 рубля.

Евро подорожал на 0,48% — до 3,4628 рубля.

Российский рубль подешевел на 1,1% — до 3,6056 рубля за 100 российских рублей.

Стоит отметить, что доллар на российском межбанковском рынке впервые с апреля 2024 года превысил 87,44 рубля, сообщает ТАСС. За день курс вырос на 4,25%. Для сравнения, неделю назад доллар стоил чуть более 79 рублей.

При этом Центробанк России установил официальный курс доллара на 19 марта на уровне 83,1259 рубля.

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