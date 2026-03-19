Чулки белорусского бренда спровоцировали скандал и распродались за три часа 11 19.03.2026, 14:10

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За короткое время их успели полюбить, высмеять, возненавидеть и снова очень сильно захотеть.

В последние две недели в белорусском сегменте Threads и Instagram только и разговоров, что о чулках. Причем не каких-то, а вполне конкретных — от бренда Mark Formelle. За короткое время их успели полюбить, высмеять, возненавидеть и снова очень сильно захотеть. Чулки, кажется, стали главным объектом обсуждения у белорусских модниц и даже умудрились спровоцировать медийный скандал. При этом на тот момент они еще даже не продавались — а когда все-таки появились в магазине, разлетелись за 3 часа, пишет Onliner.

О каких чулках все говорят?

Для начала немного фешен-базы. Модель полупрозрачных чулок с «закатанным» верхом, декоративными ярлыками и контрастными швами изначально представил итальянский бренд Miu Miu. Стоили они, конечно, запредельно дорого, но выглядели слишком уж просто, чтобы не скопировать. На маркетплейсы быстро хлынули десятки вариантов фейков — но это все было не то.

Первый более-менее приличный аналог прошлой весной выпустил российский бренд Berta Lingerie. Получилось стильно, но все еще дороговато. Массовым трендом чулки ближе к концу 2025-го сделал Befree — просто удешевил их еще в десять раз. Модницы довольно быстро вынесли все партии вещи из магазинов, новые почти не появлялись, и задача добыть чулки к весне превратилась в небольшое помешательство.

В начале марта к этой всей чулочной истории подключился белорусский бренд Mark Formelle. Блогер Елена Глод выложила в Threads первые фото новинки — пост мгновенно разлетелся больше чем на 300 тысяч просмотров.

Комментаторы начали снова обсуждать внешний вид трендовой вещи. Кто-то сравнивал нашумевшие чулки с больничными и компрессионными, кто-то вспоминал советские школьные колготки. Главный вопрос, который возник у многих: «Как они вообще будут держаться на ногах?» Строились предположения, что чулки подойдут только для фотосессий, но в повседневной носке их придется постоянно поправлять. Но это так, мелочи: целевую аудиторию вожделенного айтема все это вообще не смущало, чулки называли «роскошью» и писали, мол, «уже выезжаю».

Правда, оказалось, что выезжать некуда и не за чем: чулки не продаются. Mark Formelle всего лишь разослал крайне лимитированную партию нескольким популярным белорусским блогерам в качестве подарка к празднику. «Специально к 8 Марта выпустили для вас первыми нашу новинку! В продажу она поступит чуть позже, следите за новостями, чтобы не пропустить», — отвечал в комментариях бренд. Девушки производителя, конечно, пожурили за «создание искусственного ажиотажа», но, в общем-то, после этого просто терпеливо стали ждать появления чулок в магазинах.

«Вас интересуют чулки с моей ноги?»

Новый виток обсуждений чулок случился 17 марта — после завирусившегося поста пользовательницы lena.land. Девушка написала, что, как и все, увидела распаковку трендовых чулок у кого-то из счастливых обладательниц. Стала искать их на сайте бренда — там ничего. Затем снова на глаза попалась распаковка той же вещи у известного блогера Ирины MissMo. Спросила у нее, как приобрести, на что в ответ получила саркастичное сообщение: «Вас интересуют мои чулки с моей ноги? Мне их лучше поносить или постирать?»

В Threads поднялся скандал. В первую очередь саму Ирину сотни комментаторов осуждали за общение с подписчицей в такой манере, однако досталось и Mark Formelle. Многие восприняли проморассылку как официальное рекламное сотрудничество блогера с брендом — по мнению пользователей, в этом случае MissMo говорила от лица компании. Вспомнили и то, что обещанных чулок вообще-то по-прежнему нет в наличии — хотя говорит о них весь Threads.

Впрочем, у Mark Formelle нашлось и немало защитников, которые справедливо отмечали, что сторис с вещью не были результатом коммерческого сотрудничества, а значит бренд уж точно не несет ответственности за личные переписки блогера с подписчиками. Конкретную дату появления чулок на полках и вовсе никто ни разу не называл.

Блогер MissMo сказала, что «Threads у нее не скачан» и о скандале с ее участием она даже не в курсе, а резкий ответ девушке объяснила тем, что просто «недопоняла ее». Mark Formelle тоже отреагировал: представители бренда пообещали lena.land тоже прислать те самые чулки в подарок. В комментариях под разлетевшимся постом производитель еще раз уточнил, что прямо сейчас «работает над производством» чулок и об их поступлении в продажу сообщат позже отдельно.

Дополнено

В 7 утра 19 марта долгожданные чулки в двух расцветках наконец появились в онлайн-магазине бренда по цене 19,99 рубля. К 10:30 на странице товара уже светилось «нет в наличии» — и это несмотря на комментарии в Threads в духе «да уже не надо, спасибо».

— На следующей неделе будет новая партия, — сообщили в Mark Formelle.

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