WSJ: Китаю придется подождать 19.03.2026, 15:02

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Перенос саммита с Трампом подчеркнул роль США в мировой политике.

Пекин рассчитывал, что запланированный саммит лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа станет символом равенства двух сверхдержав. Однако решение Вашингтона отложить встречу показало: именно США по-прежнему задают глобальную повестку, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Саммит, намеченный на 1 апреля в Пекине, был перенесен по инициативе Трампа, который решил сосредоточиться на войне против Ирана. Этот шаг вызвал в Китае сдержанное раздражение. Пекин оказался в стороне от ключевых событий, влияющих на мировые рынки, включая энергетику.

Эксперты отмечают, что перенос стал болезненным ударом по амбициям Китая. Несмотря на успехи в экономике и попытки позиционировать себя как равного США игрока, Пекин все еще вынужден реагировать на действия Вашингтона, а не формировать повестку самостоятельно.

Дополнительное разочарование вызвал и недавний Всемирный экономический форум в Давосе, где китайская делегация пыталась продвигать страну как центр свободной торговли. Однако внимание мировых СМИ оказалось сосредоточено на заявлениях Трампа.

На фоне кризиса Китай также сталкивается с давлением со стороны США по вопросу Ормузский пролив. Вашингтон рассчитывает на участие Пекина в обеспечении судоходства, но китайские власти дают понять: их помощь не будет безусловной.

Несмотря на дипломатическое напряжение, обе стороны заинтересованы во встрече. Для Китая это возможность стабилизировать отношения и укрепить статус мировой державы, особенно на фоне экономических трудностей.

Тем не менее текущая ситуация демонстрирует ключевую реальность, даже в условиях растущего влияния Китая именно США продолжают определять темп глобальной политики.

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