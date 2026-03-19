Карты Visa двух белорусских банков перестали работать за рубежом 3 19.03.2026, 15:07

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Клиентам советуют использовать карты Mastercard или перевести деньги.

С 18 марта карты Visa «Альфа Банка» перестали работать в ЕС и ряде европейских стран. Сообщение о том, как продолжат работать карты, появилось в телеграм-канале банка. Также перестали работать карты Visa «Белгазпромбанка» на территории ЕС.

— Прямо сейчас мы получили уведомление о том, что с 18 марта наши карты Visa перестали работать в ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии. В письме сказано, что это связано с санкциями, — сообщил банк.

Поясняется, что в странах ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии по картам Visa, выпущенным этим банком, не получится снять наличные в банкоматах, не пройдут транзакции в магазинах, онлайн-магазинах и онлайн-сервисах, а также в любых сервисах переводов не получится перевести деньги с карты на карту.

Полный список стран, которых коснутся эти ограничения:

Великобритания, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.

Клиентам, которые прямо сейчас находятся в этих странах, в банке советуют использовать карты Mastercard или перевести деньги через ЕРИП на карту другого белорусского банка (путь в приложении INSNC такой: «Платежи» → «ЕРИП» → «Перевод на карту другого банка» → ввести реквизиты).

Поясняется, что карты Visa «Альфа Банка» продолжат работать в Беларуси и в других странах, помимо ЕС, Великобритании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Что с картами Visa «Белгазпромбанка»

В «Белгазпромбанке» сообщили, что по решению международной платежной системы Visa с 19 марта 2026 года на территории стран ЕС будут недоступны операции с использованием карточек Visa «Белгазпромбанка» (в том числе в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории этих стран).

— В связи с этим сообщаем, что на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами (за исключением стран Евросоюза) работоспособность карточек Visa «Белгазпромбанка» не меняется, — отметили в банке.

Также в банке пояснили, что сервис посещения залов аэропортов по программе Dragon Pass, которым могут пользоваться держатели карточек Visa «Белгазпромбанка», работает в стандартном режиме.

Тем, кто находится на территории ЕС, в «Белгазпромбанке» порекомендовали выпустить или использовать имеющуюся карту системы Mastercard.

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