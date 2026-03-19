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В Минске продается легендарный теннисный клуб

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  • 19.03.2026, 15:21
  • 3,622
В Минске продается легендарный теннисный клуб

Он был одним из первых в Беларуси.

Выставлен на продажу частный теннисный клуб WIMC – один из первых и один из крупнейших в Беларуси. Его основал бизнесмен Ивана Тимашков в добавок к своему основному профилю – производству радиаторов.

Как сообщает Realth, разместивший объявление о продаже, клуб по-прежнему действующий и включает в себя три грунтовых и два крытых теннисных корта и соответствующую спортивную инфраструктуру. У WIMC современный сайт с системой онлайн-бронирования и, несмотря на выросшую конкуренцию, популярность.

Общая площадь комплекса, включающая отдельно стоящее здание площадью 3 224,5 кв. м и три открытых теннисных корта площадью 1990 кв. м., составляет 5214,5 кв.м.

Основатель WIMS Иван Тимашков владеет «Заводом систем охлаждения», который занимается проектированием и серийным производством медно-латунных радиаторов для заказчиков в Беларуси и России.

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