«Песок по цене недешевой тротуарной плитки» 10 19.03.2026, 15:32

5,160

Житель Барановичей шокирован ценами на стройматериалы.

Цены на песок в Барановичах достигли 1 000 рублей за машину. Свое возмущение житель Барановичей опубликовал в Threads, и пост быстро собрал десятки комментариев от людей со всей страны, пишет BGmedia.

«Песок по цене недешевой тротуарной плитки», — пишет автор.

По его словам, за машину просят около 800 рублей, а иногда цена доходит и до 1000. И, как он отмечает, даже за такие деньги еще нужно найти поставщика.

Пользователи в комментариях подтверждают: цены действительно выросли и продолжают расти. Некоторые пытаются объяснить ситуацию.

«Сам песок стоит недорого. Доставка дорогая. От этого и пляшите».

«Возят из Зельвы, у нас карьер закрыли».

Но большинство настроены куда более критично. Люди пишут напрямую: рынок «разогнали», а цены — «космос».

Особенно пользователей удивляет разница в ценах между регионами.

В Барановичах называют 800—1000 рублей за машину.

В Гродно, по словам комментаторов, можно найти за 250—300 рублей.

В Волковыске — 10 тонн за 180 рублей с доставкой.

В Гомеле — 30 тонн за 350 рублей.

В Минской области — 800 рублей за 10 тонн, но есть предложения и подешевле — 580 за 20 тонн.

Такая разница вызывает главный вопрос: откуда берутся такие накрутки? Некоторые пользователи уверены, что дело не только в логистике.

«Тут дороже на 30% от нормальных цен». «Песок — космос. Он не стоит таких денег». «Цемент тоже: должен быть около 7,5 рубля, а продают по 10—11».

Люди все чаще говорят о том, что их «немного обманывают», особенно тех, кто только начинает стройку и не ориентируется на рынке.

Отдельная тема — закрытие местных карьеров. Пользователи пишут, что из-за этого песок приходится возить из других регионов, что автоматически увеличивает стоимость. «Карьер закрыли — цена сразу взлетела в космос», — отмечают в комментариях.

И это, по мнению многих, только начало. Люди ожидают роста цен и на другие строительные материалы — бетон, цемент и сухие смеси.

На фоне обсуждения звучат и призывы к действиям. Некоторые советуют обращаться в МАРТ, чтобы проверить обоснованность цен. Но другие относятся к этому скептически: мол, рынок уже давно живет по своим правилам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com