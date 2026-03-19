закрыть
24 июня 2026, среда, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы – россиянам: Мы поддерживаем Украину

37
  • 19.03.2026, 22:24
  • 25,396
Белорусы – россиянам: Мы поддерживаем Украину

Никогда мы не будем братьями.

Россиянин под ником danik_krytou написал в соцсети Threads о том, что «белорусы и россияне – братья навек». Абсолютное большинство авторов более, чем 500 ответов под постом с этим не согласились. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Тамбовский волк тебе брат. У меня свои мама, папа, ты ко мне каким образом? Даже не родственник.

— Украине вы уже показали, какие братья.

— Когда-то и украинцы братьями были. Опасное родство.

— Белорусы, если вы слышите, один народ, православие, Ленина, Рюрика, печенегов — стреляйте на звук.

— С такими братьями враги не нужны. Следуйте за своим кораблем. Жыве Беларусь! Слава Украіне!

— Пришел посмотреть, сколько «насыпали» белорусы россиянам. Не разочаровали.

— Когда русские называют кого-то братьями, значит, скоро придут с войной.

— Зачем белорусам нищая, убогая, нацистская Россия? Как можно дальше от вас!

— Да не дай бог! Боже, спаси и помилуй от таких родственников!

— Вы не наши братья, а настоящие оккупанты. Вы — раковая опухоль этой несчастной планеты. Мы поддерживаем Украину. Мы любим другие национальности, но не вас. Мы вас ненавидим.

— Забирай панаму, лапти, вырубай ВПН и проваливай, Иван. Тебе тут не рады.

— Как вы задолбали уже своим братанием, к вам уже какое-то чувство отторжения появляется. Идите работайте, дайте пожить спокойно.

— Вы кровавые фашисты, рабы без совести и без души. Будте прокляты, путинские фашисты!

— Слушайте, чего вы пристаёте со своим братством ко всем? Чем не устраивали обычные добрососедские отношения? Вам говорят: нет, не братья. А вы такие: нет, братья, братья. Ну зачем?

— Никогда мы не будем братьями.

Написать комментарий 37

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко