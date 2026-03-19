Белорусы – россиянам: Мы поддерживаем Украину

Белорусы – россиянам: Мы поддерживаем Украину37
- 19.03.2026, 22:24
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Никогда мы не будем братьями.
Россиянин под ником danik_krytou написал в соцсети Threads о том, что «белорусы и россияне – братья навек». Абсолютное большинство авторов более, чем 500 ответов под постом с этим не согласились. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:
— Тамбовский волк тебе брат. У меня свои мама, папа, ты ко мне каким образом? Даже не родственник.
— Украине вы уже показали, какие братья.
— Когда-то и украинцы братьями были. Опасное родство.
— Белорусы, если вы слышите, один народ, православие, Ленина, Рюрика, печенегов — стреляйте на звук.
— С такими братьями враги не нужны. Следуйте за своим кораблем. Жыве Беларусь! Слава Украіне!
— Пришел посмотреть, сколько «насыпали» белорусы россиянам. Не разочаровали.
— Когда русские называют кого-то братьями, значит, скоро придут с войной.
— Зачем белорусам нищая, убогая, нацистская Россия? Как можно дальше от вас!
— Да не дай бог! Боже, спаси и помилуй от таких родственников!
— Вы не наши братья, а настоящие оккупанты. Вы — раковая опухоль этой несчастной планеты. Мы поддерживаем Украину. Мы любим другие национальности, но не вас. Мы вас ненавидим.
— Забирай панаму, лапти, вырубай ВПН и проваливай, Иван. Тебе тут не рады.
— Как вы задолбали уже своим братанием, к вам уже какое-то чувство отторжения появляется. Идите работайте, дайте пожить спокойно.
— Вы кровавые фашисты, рабы без совести и без души. Будте прокляты, путинские фашисты!
— Слушайте, чего вы пристаёте со своим братством ко всем? Чем не устраивали обычные добрососедские отношения? Вам говорят: нет, не братья. А вы такие: нет, братья, братья. Ну зачем?
— Никогда мы не будем братьями.