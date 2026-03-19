Коул: Инструкции я получаю только от Трампа 4 19.03.2026, 16:12

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Джон Коул

Остальные, кто говорят о влиянии на спецпредставителя президента США, лишь раздувают свою значимость.

Спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что на его повестку и график встреч с Лукашенко влияет исключительно Дональд Трамп

Он также добавил, что осведомлен о некоторых людях за пределами Беларуси, которые, по его словам, «всячески пытаются раздувать свою значимость с помощью СМИ» в контексте организации подобных встреч.

При этом спецпосланник заверил, что это не отражается на его работе: «На меня это никакого влияния не оказывает. Никаких инструкций ни от кого больше, кроме как от президента Трампа в данном случае, я не получаю».

Отметим, сегодня, 19 марта, Джон Коул прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

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