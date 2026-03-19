В Минске снова блэкаут

В Минске снова блэкаут4
- 19.03.2026, 16:41
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В одной из районов пропало электричество.
В Минском районе произошло технологическое нарушение на кабельных линиях, из-за чего временно было отключено электроснабжение, в том числе в больницах и госпитале. Об этом сообщили в «Минскэнерго».
По информации предприятия, причиной инцидента стало механическое повреждение абонентских кабельных линий напряжением 10 кВ во время земляных работ, которые проводились сторонней организацией без согласования. В результате частично было нарушено электроснабжение ряда социально значимых объектов, включая НИИ онкологии и районную больницу.
В ряде учреждений автоматически сработали резервные дизельные электростанции. Электроснабжение Минского областного клинического госпиталя инвалидов удалось восстановить в 13:40.
В «Минскэнерго» отметили, что специалисты продолжают устранять последствия аварии: ведутся оперативные переключения и поэтапная подача напряжения потребителям. Ситуация находится под контролем, в ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства.