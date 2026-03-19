В московском банке произошел взрыв 3 19.03.2026, 17:23

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В отделении «Россельхозбанка» подорвали банкомат.

В банке на северо-востоке российской столицы Москвы в четверг прогремел взрыв. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

По информации СМИ, инцидент произошел на улице Менжинского — по предварительным данным, в отделении «Россельхозбанка» подорвали банкомат.

Судя по кадрам с места событий, отделению был нанесен значительный ущерб: взрывная волна выбила окна и разрушила часть фасада. На месте работают экстренные службы; территорию оцепили.

О пострадавших к настоящему моменту ничего не сообщалось. Очевидцы заявляют, что видели человека, выбежавшего из отделения незадолго до происшествия.

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