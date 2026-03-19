Журналистка Екатерина Андреева вышла на свободу

Журналистка Екатерина Андреева вышла на свободу3
- 19.03.2026, 17:46
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За решеткой она провела более пяти лет.
Журналистка Екатерина Андреева ожидает депортации из Беларуси в Литву, сообщает «Вясна».
Журналистка «Белсата» была арестована 15 ноября 2020 года, когда она вместе с Дарьей Чульцовой вела стрим с «Площади Перемен» в Минске, где проходил марш памяти Романа Бондаренко. Силовики задержали обеих журналисток.
После семи суток административного ареста Екатерину так и не отпустили на свободу и перевели в изолятор в Жодино. 18 февраля 2021 года ее осудили на два года лишения свободы по ст. 342 Уголовного кодекса – за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».
10 февраля 2022 года Андрееву перевели из исправительной колонии №4 в гомельский СИЗО, где против нее возбудили новое уголовное дело – по ст. 356 УК за «измену государству».
4 июля 2022 года ее дело рассматривалось в Гомельском областном суде в закрытом режиме, и уже 13 июля ей вынесли приговор: 8 лет и 3 месяца лишения свободы в условиях усиленного режима. Апелляционная жалоба, рассмотренная 20 сентября, не изменила приговора.
В октябре 2022 года журналистку этапировали в гомельскую ИК №4. МВД включило ее в список «экстремистов».