Журналистка Екатерина Андреева вышла на свободу 3 19.03.2026, 17:46

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Екатерина Андреева

За решеткой она провела более пяти лет.

Журналистка Екатерина Андреева ожидает депортации из Беларуси в Литву, сообщает «Вясна».

Журналистка «Белсата» была арестована 15 ноября 2020 года, когда она вместе с Дарьей Чульцовой вела стрим с «Площади Перемен» в Минске, где проходил марш памяти Романа Бондаренко. Силовики задержали обеих журналисток.

После семи суток административного ареста Екатерину так и не отпустили на свободу и перевели в изолятор в Жодино. 18 февраля 2021 года ее осудили на два года лишения свободы по ст. 342 Уголовного кодекса – за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».

10 февраля 2022 года Андрееву перевели из исправительной колонии №4 в гомельский СИЗО, где против нее возбудили новое уголовное дело – по ст. 356 УК за «измену государству».

4 июля 2022 года ее дело рассматривалось в Гомельском областном суде в закрытом режиме, и уже 13 июля ей вынесли приговор: 8 лет и 3 месяца лишения свободы в условиях усиленного режима. Апелляционная жалоба, рассмотренная 20 сентября, не изменила приговора.

В октябре 2022 года журналистку этапировали в гомельскую ИК №4. МВД включило ее в список «экстремистов».

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