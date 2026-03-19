Что отличает самые счастливые страны от других 19.03.2026, 17:57

1,940

иллюстративное фото

Социальные системы и небольшие ритуалы формируют благополучие всего общества.

Ежегодный доклад «Всемирный доклад о счастье» вновь показал, что лидерами по уровню счастья остаются скандинавские страны — Финляндия, Исландия и Дания. В 2026 году Финляндия получила среднюю оценку 7,8 из 10. США заняли 23-е место, уступив ряду стран Европы и Ближнего Востока, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Рейтинг основан на опросе, в котором люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Исследователи выделяют шесть ключевых факторов счастья: социальная поддержка, уровень дохода, продолжительность здоровой жизни, свобода выбора, благотворительность и низкий уровень коррупции.

Скандинавские страны демонстрируют высокие показатели благодаря развитой социальной системе: бесплатному образованию, доступному здравоохранению и эффективной поддержке граждан. Это снижает уровень неравенства и повышает общее ощущение благополучия.

Однако важную роль играет и культура. В Дании широко распространено понятие хюгге — философия уюта, спокойствия и общения с близкими. Она проявляется в простых вещах: свечах, теплых напитках, совместных ужинах и отдыхе без спешки.

Эксперты отмечают, что счастье формируется не только на уровне государства, но и в повседневных привычках. Даже небольшие ритуалы — вечер с книгой, встреча с друзьями или уютная атмосфера дома — способны заметно повысить уровень удовлетворенности жизнью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com