закрыть
24 июня 2026, среда, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что отличает самые счастливые страны от других

  • 19.03.2026, 17:57
  • 1,940
Что отличает самые счастливые страны от других
иллюстративное фото

Социальные системы и небольшие ритуалы формируют благополучие всего общества.

Ежегодный доклад «Всемирный доклад о счастье» вновь показал, что лидерами по уровню счастья остаются скандинавские страны — Финляндия, Исландия и Дания. В 2026 году Финляндия получила среднюю оценку 7,8 из 10. США заняли 23-е место, уступив ряду стран Европы и Ближнего Востока, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Рейтинг основан на опросе, в котором люди оценивают свою жизнь по шкале от 0 до 10. Исследователи выделяют шесть ключевых факторов счастья: социальная поддержка, уровень дохода, продолжительность здоровой жизни, свобода выбора, благотворительность и низкий уровень коррупции.

Скандинавские страны демонстрируют высокие показатели благодаря развитой социальной системе: бесплатному образованию, доступному здравоохранению и эффективной поддержке граждан. Это снижает уровень неравенства и повышает общее ощущение благополучия.

Однако важную роль играет и культура. В Дании широко распространено понятие хюгге — философия уюта, спокойствия и общения с близкими. Она проявляется в простых вещах: свечах, теплых напитках, совместных ужинах и отдыхе без спешки.

Эксперты отмечают, что счастье формируется не только на уровне государства, но и в повседневных привычках. Даже небольшие ритуалы — вечер с книгой, встреча с друзьями или уютная атмосфера дома — способны заметно повысить уровень удовлетворенности жизнью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко