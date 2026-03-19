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Разведка США: Путин может пойти на столкновение с НАТО

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  • 19.03.2026, 17:48
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Разведка США: Путин может пойти на столкновение с НАТО

Эксперты предупреждают о риске расширения войны в Европе.

Путин, по оценке американской разведки, считает, что его армия продолжает захватывать территории в Украине, поэтому не видит причин останавливать войну. В ежегодном докладе разведслужб США отмечается, что Москва по-прежнему рассчитывает добиться победы на поле боя и навязать мир на своих условиях. При этом дальнейшее развитие конфликта может привести к его расширению — вплоть до прямого противостояния с НАТО и угрозы для самих США.

Несмотря на то что в прошлом году темпы продвижения российской армии были минимальными за всю войну и даже за более чем столетний период, по данным вашингтонского Центра стратегии и международных исследований, Россия сохраняет военное преимущество. Пока ей удается удерживать и занимать украинские территории, стимулов к прекращению боевых действий у Москвы немного.

В докладе подчеркивается риск так называемой «эскалационной спирали», при которой конфликт в Украине или новый кризис может привести к прямому столкновению с США, включая возможное применение ядерного оружия. Разведка считает это наиболее серьезной угрозой, исходящей от России.

Дополнительную опасность представляют регулярные заявления Москвы о готовности использовать ядерное оружие, а также применение баллистических ракет средней дальности двойного назначения. Это повышает вероятность того, что региональный конфликт перерастет в глобальный.

Эксперты также предупреждают о риске расширения войны в Европе. Продолжение боевых действий увеличивает вероятность как случайной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между Россией и НАТО.

В качестве примера приводятся диверсии против США и их союзников в Европе, направленные на подрыв поддержки Украины. В частности, упоминается инцидент на польской железной дороге в ноябре 2025 года. Подобные действия на объектах критической инфраструктуры могут привести к жертвам, экономическому ущербу и сбоям в поставках вооружений.

Одним из факторов, укрепляющих позицию Москвы, названа поддержка со стороны Китая. Поставки технологий и продукции двойного назначения позволяют России продолжать производство вооружений. Однако одновременно усиливается зависимость российской экономики от Китая, а также нарастают проблемы — бюджетный дефицит и недостаточные инвестиции в гражданский сектор, что может привести к долгосрочной стагнации.

Экономическое отставание России особенно заметно в космической сфере, где Китай уже обошел ее как главный конкурент США. При этом Москва продолжает инвестировать в военные космические разработки.

Согласно докладу, Россия ведет разработку спутника, способного применять ядерное оружие против других космических аппаратов. Подобное развертывание противоспутникового ядерного оружия нарушало бы международные обязательства, включая Договор о космосе, и представляло бы угрозу для глобальной безопасности и спутниковой инфраструктуры.

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