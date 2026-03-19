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Иранская стратегия потерпела сокрушительный провал

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  • 19.03.2026, 18:45
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Иранская стратегия потерпела сокрушительный провал

Ракетные силы истощены, прокси-сеть ослаблена, а ядерная программа частично раскрыта

Стратегия сдерживания Иран, выстраиваемая десятилетиями, дала серьезный сбой, что стало одним из факторов эскалации конфликта с США и Израилем. К такому выводу приходят аналитики, отмечая, что Тегеран не смог удержать противников от военных действий, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Иран опирался на многоуровневую систему защиты — мощный ракетный арсенал, сеть союзных группировок на Ближнем Востоке и развитие ядерной программы. Однако эта модель начала давать сбои. Применение баллистических ракет против Израиля в 2024 году продемонстрировало слабую эффективность — большинство целей было перехвачено, а противники получили ценную информацию о возможностях Тегерана.

Ситуация усугубилась в ходе боевых действий 2025 года, когда израильские силы уничтожили значительную часть ракетных установок и ликвидировали командование Корпуса стражей исламской революции. При этом Иран не смог предотвратить дальнейшую эскалацию и оказался под ударами превосходящих сил.

Дополнительной проблемой стала ставка на прокси-группы, включая союзников в Ливане, Газе, Йемене и Ираке. Вместо усиления сдерживания они втянули Иран в нежелательные конфликты и способствовали формированию широкой коалиции против него.

Ключевой ошибкой эксперты считают ядерную стратегию. Тегеран стремился оставаться «на пороге» создания ядерного оружия, не переходя к его разработке. При этом страна раскрывала значительную часть информации о своей программе, особенно после выхода США из соглашения СВПД. Это лишило Иран стратегической неопределенности и облегчило планирование ударов по его объектам.

В результате, по мнению аналитиков, Иран оказался в уязвимом положении, его ракетные силы истощены, прокси-сеть ослаблена, а ядерная программа — частично раскрыта.

Эксперты предупреждают, что последствия выходят за рамки региона. Конфликт может подтолкнуть другие страны к ускоренной разработке ядерного оружия, поскольку события вокруг Ирана показывают: наличие ядерного потенциала становится ключевым фактором сдерживания.

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