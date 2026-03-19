«Газпром» заявил о новых атаках дронов ВСУ 2 19.03.2026, 18:59

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БПЛА атаковали компрессорные станции.

Украинские беспилотники 17–19 марта атаковали компрессорные станции на Кубани, обеспечивающие поставки российского газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявили в четверг в «Газпроме». В предыдущий раз о попытках ударов по газовой инфраструктуре, которые были «отражены», компания докладывала неделю назад, 11 марта, через две недели после того, как Путин обвинил Киев в стремлении подорвать российские поставки в Европу и Турцию, пишет The Moscow Times.

По утверждению госкомпании, со вторника по четверг станцию «Русская» пытались поразить 22 БПЛА, еще три беспилотника атаковали станцию «Казачья», а станция «Береговая» подверглась налету одного дрона. «Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены, поражения объектов ПАО „Газпром“ не допущено», — заявили в «Газпроме». Украина своими действиями создает угрозу для критической инфраструктуры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на информацию госкомпании.

«Наши военные делают все, что возможно, чтобы купировать эту угрозу. Но эта угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов», — сказал он. По словам Пескова, на фоне нестабильности, вызванной войной против Ирана и блокированием Ормузского пролива, «безответственные, бездумные действия киевского режима способны еще больше дестабилизировать обстановку не только в регионе, но и во всем мире».

До этого «Газпром» заявлял, что эти же станции в Краснодарском крае в период с 24 февраля по 11 марта «подверглись атакам 12 раз», но ущерба от них не было. «Турецкий поток» и «Голубой поток» качают газ в Турцию и страны Юго-Восточной Европы, включая Венгрию и Сербию.

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