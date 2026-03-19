Нефтепровод «Дружба» серьезно поврежден 1 19.03.2026, 19:16

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Анализ фото, сделанных со спутников.

Спутниковые снимки подтверждают высокую вероятность серьезного повреждения нефтепровода «Дружба» в результате российского удара. Об этом говорится в материале Texty.org.

Транзит нефти был приостановлен в конце января 2026 года в результате российской атаки. Венгрия и Словакия не верят этим заявлениям и обвиняют Украину в искусственном прекращении поставок.

Журналисты проанализировали спутниковые фотографии и оценили вероятность повреждений.

Так, NASA FRIMS зафиксировало пожар, произошедший на следующий день после удара РФ 27 января 2026 года.

Издание также оценило возможные разрушения объекта, использовав алгоритм на основе Sentinel-1. Он подтверждает масштабные разрушения объекта по состоянию на 27 января.

Спутниковый снимок ниже — это обычная карта-подложка, похожая на ту, что вы видите в Google Maps, и не соответствует указанной дате. Зоны поражения обозначены фиолетовым цветом поверх карты.

«Из-за ограничений возможностей алгоритма мы не можем посмотреть повреждения за конкретный день или неделю. Однако для сравнения проверили январь 2025 года. На прошлогоднем снимке повреждений практически нет. Учитывая, что серьезных пожаров на объекте в течение года не было, логично предположить, что большая часть разрушений приходится именно на день атаки 27 января 2026 года», — отметили авторы.

Журналисты заметили, что определенные изменения на объекте фиксировались еще в течение 2025 года — без сопутствующих пожаров по данным NASA.

«Объяснить их причину мы не можем. Стоит напомнить: алгоритм отслеживает не разрушения как таковые, а существенные изменения в состоянии конструкций. Большинство таких изменений действительно вызвано разрушениями, но, например, установка защитных сооружений на объекте также может их вызвать», — подытожили в материале.

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