Чем удивит белорусов погода 20 марта 1 19.03.2026, 19:16

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Синоптики анонсировали сюрпризы.

В последний рабочий день текущей недели жителям Беларуси стоит готовиться к сюрпризам погоды.

Синоптики прогнозируют контрастный температурный фон и осадки различного характера на большей части территории страны, – корреспондент сетевого издания «Белновости».

Как сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, атмосферный фронт принесет с собой дожди и временное похолодание.

Пятница, 20 марта, ожидается облачной с прояснениями. Если ночью дожди с мокрым снегом затронут преимущественно северо-западные регионы, то днем зона осадков существенно расширится: кратковременные дожди пройдут во многих районах страны.

Ночью и утром к осадкам примешается мокрый снег, что создаст дополнительные риски для водителей. На отдельных участках дорог в это время ожидается гололедица, поэтому автомобилистам следует проявлять особую осторожность.

Ветер в темное время суток будет неустойчивым и слабым, однако днем сменит направление на северное, разогнавшись до 4–9 метров в секунду.

Температурные качели станут главной особенностью дня. Ночью столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 3 градусов.

Днем же воздух прогреется неравномерно: в то время как в центральных и северных районах ожидается 4–10 градусов тепла, юго-восточная половина страны окажется в плену по-настоящему весеннего тепла — здесь синоптики обещают до плюс 11–14 градусов.

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