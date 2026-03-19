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NI: Эти острова — ключ к Ормузскому проливу

  • 19.03.2026, 19:24
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NI: Эти острова — ключ к Ормузскому проливу

Контроль над ними полностью меняет правила игры.

На фоне продолжающегося конфликта между США и Израилем с Ираном аналитики все чаще подчеркивают стратегическое значение ряда островов в Персидском заливе, способных сыграть ключевую роль в контроле над Ормузским проливом — одним из важнейших мировых энергетических маршрутов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Через этот узкий пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительная доля сжиженного природного газа, что делает его критически важным для глобальной экономики. Иран использует свое географическое положение и военные возможности, включая ракеты, беспилотники и малые быстроходные суда, чтобы влиять на судоходство в регионе.

Особое значение имеют острова Харг и Кешм. Первый является главным нефтяным экспортным узлом Ирана, через который проходит большая часть поставок, а второй расположен ближе к выходу из пролива и используется для размещения военных объектов и средств наблюдения.

Также в стратегическом контексте упоминаются острова Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб, находящиеся под контролем Ирана с 1971 года, но оспариваемые Объединенными Арабскими Эмиратами. Их расположение позволяет контролировать подступы к проливу и размещать средства перехвата и наблюдения.

Эксперты отмечают, что контроль над этими островами усиливает возможности влияния на судоходство и безопасность поставок энергоресурсов. В то же время любые попытки изменить статус-кво сопряжены с высокими рисками эскалации и могут привести к серьезным последствиям для региональной и мировой экономики.

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