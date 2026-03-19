Белорусы в шоке от цены на вышиванку 4 19.03.2026, 19:29

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В соцсетях разгорелись споры.

Белорусы снова обсуждают цены. На этот раз поводом стала вышиванка.

В одном из столичных магазинов девушка заметила платье с вышитыми васильками, но его цена вызвала недоумение, пишет «Точка».

Своими эмоциями пользовательница anna_zhegzdrin поделилась в Threads.

«Шок. Правда, не знаю, со скидкой это или без. P.S. Рубли белорусские» – написала она и выложила фото.

На снимках – платье и бирка со скидкой 25%. Но главное – цена. Такой наряд стоит больше 1600.

Под постом сразу разгорелась бурная дискуссия. Большинство пользователей откровенно не поняло, откуда взялся такой ценник.

Вот лишь часть сообщений (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Это, видимо, висит с тех самых пор, когда нули не обнулили»

«Я очень люблю льняные изделия. У меня обширная коллекция платьев, но цена просто too much».

«Вышивка, конечно, красивая. Кто умеет, тот соберет лук с этим платьем. Но блин, у меня зп в этом месяце меньше, чем цена за него»

«Ну и цена! Что думают наши дизайнеры??? Только деньги переводят! Неужели нельзя отшить одежду для людей по нормальным ценам???»

Некоторые сначала даже не поверили, что это реальная стоимость. Одна из комментаторов предположила, что это явно ошибка. Но автор поста ответила:

«Явно нет. Сорочки были по 227, не думаю, что платье будет дешевле».

Нашлись и те, кто попытался оправдать цену.

Пользовательница inessa20.08 написала: «Ну здесь вышивка ручная, красивая вещь…Я не думаю, что это дорого».

Однако это лишь усилило спор. Многие уверены, что речь идет о машинной вышивке.

В том числе legenda_ol: «Да какая ручная, машинная вышивка. Абсолютно дикая, неадекватная цена. Неудивительно, что пытаются со скидкой продать. Эта модель даже практически не носибельна, фасон такое себе».

В итоге большинство сошлось в одном: пусть платье висит и дальше, цена явно завышена.

А некоторые пользователи предположили, что платье изначально не рассчитано на местных покупателей.

«Мне кажется, что это сувенир для туристов. Подскажите, куда его можно надеть. В офис? В ресторан на мероприятие? На свидание? На деловую встречу?» – написала svet_lana_asa.

На этом история не закончилась.

Одна из внимательных участниц обсуждения нашла точно такое же платье в интернете – примерно за 999. Разница бросается в глаза: наценка в магазине выглядит внушительной.

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