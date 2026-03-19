СМИ: Армия США получает бесценный опыт в войне с Ираном

СМИ: Армия США получает бесценный опыт в войне с Ираном5
- 19.03.2026, 19:53
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Это особенно важно с учетом возможного противостояния Китаю.
Военная кампания США против Ирана превращается в важнейший практический опыт, который может существенно улучшить подготовку Вашингтона к потенциальному противостоянию с Китай. Эксперты отмечают, что текущий конфликт позволяет не только продемонстрировать силу, но и оперативно выявлять и устранять уязвимости, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из ключевых достижений стала проверка высокоточных систем поражения по сложным целям. Стратегические бомбардировщики B-2 подтвердили способность уничтожать хорошо защищенные объекты, а системы противовоздушной обороны, включая Patriot, на практике отработали перехват баллистических ракет и беспилотников во время массированных атак, получив ценный боевой опыт.
Не менее важным является выявление проблем — от расхода высокоточных боеприпасов до нагрузки на системы противоракетной обороны. В отличие от гипотетического конфликта, эти вызовы проявляются в реальном времени, что позволяет Пентагону быстрее адаптироваться: наращивать производство вооружений, совершенствовать логистику и оптимизировать распределение ресурсов.
Особенно ценный опыт армия США получает в защите инфраструктуры. Удары по логистическим объектам показали необходимость усиления обороны баз и цепочек снабжения — критически важного элемента для операций в Индо-Тихоокеанском регионе.
Конфликт также помогает усовершенствовать способы проведения киберопераций и методы радиоэлектронной борьбы, которые играют все более значимую роль в современной войне. США уже отрабатывают подавление систем связи и управления противника, что станет ключевым фактором в возможном противостоянии с технологически развитым соперником.
В результате, несмотря на текущие издержки, война с Ираном дает США уникальную возможность «обкатать» свои военные возможности, устранить слабые места и повысить устойчивость армии. В долгосрочной перспективе это усиливает позиции Вашингтона в глобальном стратегическом соперничестве с Китай.