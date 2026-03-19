Лукашенко освободил от должности задержанного за взятку главу Минприроды 12 19.03.2026, 20:08

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Сергей Масляк

Сергей Масляк находится в СИЗО.

Александр Лукашенко освободил от должности главу Минприроды Сергея Масляка, который попался на взятке и сейчас находится в СИЗО.

«Сергей Масляк освобожден от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении пресс-службы диктатора.

Напомним, 12 марта Александр Лукашенко на совещании о мерах по исключению необоснованного и недобросовестного посредничества заявил, что министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве.

— Его (Масляка. — Прим. ред.) взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. Швед (председатель Верховного суда и бывший генпрокурор Беларуси Андрей Швед. — Прим. ред.), а сейчас Гора Дмитрий Юрьевич (нынешний Генеральный прокурор Беларуси. — Прим. ред.) это жестко контролируют. Если надо — доложат, — сказал Лукашенко.

Сергей Масляк возглавил Минприроды 22 апреля 2024 года. До этого он руководил администрацией Заводского района Минска. Ранее занимал должности председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также был замглавы администрации Заводского района Минска. До того как начать свое восхождение по чиновничьей вертикали, Масляк трудился в системе «Зеленстроя».

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