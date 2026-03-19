FP: Ормузский пролив — это проблема для Китая

FP: Ормузский пролив — это проблема для Китая2
- 19.03.2026, 20:10
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Пекину угрожает энергетический кризис и напряженные отношения с США.
Китай столкнулся с серьезными рисками для своей энергетической безопасности на фоне конфликта вокруг Ормузского пролива. Потоки нефти через этот ключевой маршрут резко сократились, что усилило давление на экономику страны, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
До начала войны Китай получал через пролив около 5,35 млн баррелей нефти в сутки, однако сейчас объемы снизились примерно до 1,22 млн. При этом поставки идут практически исключительно из Иран, на долю которого приходится до 90% китайского импорта иранской нефти.
Несмотря на предположения, что кризис может ускорить переход Китая к «зеленой» энергетике, эксперты отмечают: страна и без того является одним из мировых лидеров в этой сфере. Куда более остро стоят экономические риски — возможный дефицит энергоресурсов и продовольствия может замедлить и без того хрупкое восстановление экономики после пандемии.
На этом фоне президент США Дональд Трамп призвал Пекин направить военные корабли для разблокировки пролива, намекнув, что отказ может повлиять на его встречу с Си Цзиньпином. Вскоре стало известно о переносе запланированного саммита.
Однако участие Китая в военной операции США выглядит маловероятным. Даже союзники Вашингтона, такие как Япония и Австралия, уже отказались от подобного шага. Для Пекина поддержка операции против Ирана, важного партнера, несет значительные политические риски.
В результате Китай оказался в сложной ситуации, необходимо одновременно обеспечивать поставки, избегать эскалации с США и сохранять стратегические отношения с Ираном. Эксперты не исключают, что задержка американо-китайского саммита может затянуться дольше, чем ожидалось.