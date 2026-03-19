Блогера Александра Лапшина снова задержали в Армении по запросу Беларуси 6 19.03.2026, 20:15

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Александр Лапшин

Уже в шестой раз.

Блогера Александра Лапшина снова задержали по запросу белорусских властей. Это произошло 19 марта в ереванском аэропорту, откуда мужчина направлялся в Страсбург. Об этом Лапшин рассказал «Радыё Свабода».

«Я вылетал из Еревана, и меня снова задержали по запросу Беларуси — уже в шестой раз, — рассказал Лапшин. — Беларусь обновила обвинение. Ранее Генпрокуратура Армении приняла решение снять розыск. Что сделала Беларусь? Они отправили новый розыск. По абсолютно тем же самым обвинениям — оскорбление Лукашенко, призывы к чему-то. Стандартный набор. И меня снова задержали. На этот раз это было очень грубо со стороны Службы национальной безопасности Армении».

По словам Лапшина, во время задержания он успел вызвать полицию, которая приехала в аэропорт через три часа. После этого блогера освободили, однако он опоздал на свой рейс.

«Меня освободила полиция, полицейские объяснили, что розыск в отношении меня снят, — рассказывает Александр Лапшин. — Но самолет вылетел без меня. Я летел в Страсбург по правовым вопросам. Сейчас снова в Ереване, буду покупать новые дорогие билеты и подавать иск против пограничной службы Армении. Буду требовать от них компенсацию».

Предыдущее задержание Лапшина произошло весной прошлого года. 2 мая 2025 года в аэропорту столицы Армении Еревана местные пограничники сообщили гражданину Израиля, блогеру Александру Лапшину, что он задержан по просьбе белорусских властей и должен отправиться в полицейский участок.

«Прилетел — и меня снова задержали, провел в аэропорту два часа, — рассказывал тогда Лапшин. — Сказали, снова по запросу Беларуси. Они как делают — немного меняют обвинение. Добавляют какой-то пункт, я даже не знаю какой. В прошлый раз было семь статей Уголовного кодекса Беларуси, теперь стало восемь. И это, получается, уже другой запрос. Два часа просидел, после чего освободили. Но это юридический терроризм, именно этим занимаются власти Беларуси».

Проблемы во взаимоотношениях с официальным Минском начались у Александра в 2016 году, когда его задержали в Беларуси. Причиной стала уголовная статья, заведенная на Лапшина в Азербайджане за посещение территории Нагорного Карабаха, которую на тот момент Баку не контролировал. И хотя освободить Лапшина просили и в Москве, и в Израиле, Минск передал блогера в Азербайджан. Там Лапшина приговорили к трем годам, а в сентябре 2017 года блогера лично помиловал Ильхам Алиев, разрешив выехать в Израиль.

После освобождения Александр Лапшин подал на действия белорусских властей жалобу в ООН, где нарушение его прав признали, а о действиях белорусских властей и лично Александра Лукашенко он писал и говорил все, что думает. Это вылилось в новые проблемы. Первый раз по запросу белорусских властей в Армении Лапшина задержали в сентябре 2024 года. Тогда ему сообщили, что Минск обвиняет его по семи статьям Уголовного кодекса, и отпустили через четыре часа. Генеральная прокуратура Армении официально отказала Беларуси в выдаче Лапшина.

После того случая Александр Лапшин несколько раз бывал в Армении и выезжал без проблем. До мая 2025 года, когда после очередного задержания в аэропорту он решил исключить свое имя из «белорусского списка преступников», подав иск в армянский суд. В феврале 2026 года армянский суд признал, что обвинения Беларуси в адрес Александра Лапшина противоречат армянским юридическим нормам, но остановить задержания блогера во время визитов в Армению невозможно. Сам Лапшин может это сделать, если обратится с претензиями напрямую к властям Беларуси.

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