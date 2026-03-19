закрыть
24 июня 2026, среда, 20:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогера Александра Лапшина снова задержали в Армении по запросу Беларуси

6
  • 19.03.2026, 20:15
  • 4,374
Блогера Александра Лапшина снова задержали в Армении по запросу Беларуси
Александр Лапшин

Уже в шестой раз.

Блогера Александра Лапшина снова задержали по запросу белорусских властей. Это произошло 19 марта в ереванском аэропорту, откуда мужчина направлялся в Страсбург. Об этом Лапшин рассказал «Радыё Свабода».

«Я вылетал из Еревана, и меня снова задержали по запросу Беларуси — уже в шестой раз, — рассказал Лапшин. — Беларусь обновила обвинение. Ранее Генпрокуратура Армении приняла решение снять розыск. Что сделала Беларусь? Они отправили новый розыск. По абсолютно тем же самым обвинениям — оскорбление Лукашенко, призывы к чему-то. Стандартный набор. И меня снова задержали. На этот раз это было очень грубо со стороны Службы национальной безопасности Армении».

По словам Лапшина, во время задержания он успел вызвать полицию, которая приехала в аэропорт через три часа. После этого блогера освободили, однако он опоздал на свой рейс.

«Меня освободила полиция, полицейские объяснили, что розыск в отношении меня снят, — рассказывает Александр Лапшин. — Но самолет вылетел без меня. Я летел в Страсбург по правовым вопросам. Сейчас снова в Ереване, буду покупать новые дорогие билеты и подавать иск против пограничной службы Армении. Буду требовать от них компенсацию».

Предыдущее задержание Лапшина произошло весной прошлого года. 2 мая 2025 года в аэропорту столицы Армении Еревана местные пограничники сообщили гражданину Израиля, блогеру Александру Лапшину, что он задержан по просьбе белорусских властей и должен отправиться в полицейский участок.

«Прилетел — и меня снова задержали, провел в аэропорту два часа, — рассказывал тогда Лапшин. — Сказали, снова по запросу Беларуси. Они как делают — немного меняют обвинение. Добавляют какой-то пункт, я даже не знаю какой. В прошлый раз было семь статей Уголовного кодекса Беларуси, теперь стало восемь. И это, получается, уже другой запрос. Два часа просидел, после чего освободили. Но это юридический терроризм, именно этим занимаются власти Беларуси».

Проблемы во взаимоотношениях с официальным Минском начались у Александра в 2016 году, когда его задержали в Беларуси. Причиной стала уголовная статья, заведенная на Лапшина в Азербайджане за посещение территории Нагорного Карабаха, которую на тот момент Баку не контролировал. И хотя освободить Лапшина просили и в Москве, и в Израиле, Минск передал блогера в Азербайджан. Там Лапшина приговорили к трем годам, а в сентябре 2017 года блогера лично помиловал Ильхам Алиев, разрешив выехать в Израиль.

После освобождения Александр Лапшин подал на действия белорусских властей жалобу в ООН, где нарушение его прав признали, а о действиях белорусских властей и лично Александра Лукашенко он писал и говорил все, что думает. Это вылилось в новые проблемы. Первый раз по запросу белорусских властей в Армении Лапшина задержали в сентябре 2024 года. Тогда ему сообщили, что Минск обвиняет его по семи статьям Уголовного кодекса, и отпустили через четыре часа. Генеральная прокуратура Армении официально отказала Беларуси в выдаче Лапшина.

После того случая Александр Лапшин несколько раз бывал в Армении и выезжал без проблем. До мая 2025 года, когда после очередного задержания в аэропорту он решил исключить свое имя из «белорусского списка преступников», подав иск в армянский суд. В феврале 2026 года армянский суд признал, что обвинения Беларуси в адрес Александра Лапшина противоречат армянским юридическим нормам, но остановить задержания блогера во время визитов в Армению невозможно. Сам Лапшин может это сделать, если обратится с претензиями напрямую к властям Беларуси.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко