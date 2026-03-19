Катерина Андреева: Я очень счастлива

Катерина Андреева: Я очень счастлива1
- 19.03.2026, 20:22
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Коллеги связались с освобожденной журналисткой-политзаключенной.
Журналистам «Белсата» уже удалось поговорить со своей журналисткой Катериной Андреевой, которую освободили 19 марта вместе с еще 249 политзаключенными, сразу выслав в Литву.
«Спасибо за то, что вы встречаете меня. Я тоже очень рада, что я на свободе, очень счастлива. Спасибо всем, кто усилия для этого прикладывал. Нас очень тепло встретили. Буду адаптироваться потихоньку. Ну и до скорой встречи», — сказала по телефону Катерина Андреева.
Катерина Андреева (Бахвалова) родилась в 1993 году. После школы поступила в МГЛУ, но на третьем курсе уехала волонтером в Испанию, где провела два года. После возвращения на родину решила продолжить семейную династию и заняться журналистикой. Ее дедушка — известный журналист Сергей Ваганов. Работала на «Радыё Свабода», на «Белсате».
Арестовали журналистку в ноябре 2020 года. Она не вернулась домой с Площади Перемен, откуда вела для «Белсата» прямой эфир. Андрееву и оператора Дарью Чульцову пустили к себе на балкон жители дома, однако силовики взяли штурмом квартиру. На девушек завели уголовное дело и присудили по 2 года заключения за «участие» в протестах.
Однако когда Дарья Чульцова вышла по окончании срока, то на Катерину Андрееву завели новую уголовку — за «измену государству». Всего журналистка получила 8 лет и 3 месяца заключения.