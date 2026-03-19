закрыть
24 июня 2026, среда, 20:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Катерина Андреева: Я очень счастлива

1
  • 19.03.2026, 20:22
  • 7,298
Катерина Андреева: Я очень счастлива
Катерина Андреева

Коллеги связались с освобожденной журналисткой-политзаключенной.

Журналистам «Белсата» уже удалось поговорить со своей журналисткой Катериной Андреевой, которую освободили 19 марта вместе с еще 249 политзаключенными, сразу выслав в Литву.

«Спасибо за то, что вы встречаете меня. Я тоже очень рада, что я на свободе, очень счастлива. Спасибо всем, кто усилия для этого прикладывал. Нас очень тепло встретили. Буду адаптироваться потихоньку. Ну и до скорой встречи», — сказала по телефону Катерина Андреева.

Катерина Андреева (Бахвалова) родилась в 1993 году. После школы поступила в МГЛУ, но на третьем курсе уехала волонтером в Испанию, где провела два года. После возвращения на родину решила продолжить семейную династию и заняться журналистикой. Ее дедушка — известный журналист Сергей Ваганов. Работала на «Радыё Свабода», на «Белсате».

Арестовали журналистку в ноябре 2020 года. Она не вернулась домой с Площади Перемен, откуда вела для «Белсата» прямой эфир. Андрееву и оператора Дарью Чульцову пустили к себе на балкон жители дома, однако силовики взяли штурмом квартиру. На девушек завели уголовное дело и присудили по 2 года заключения за «участие» в протестах.

Однако когда Дарья Чульцова вышла по окончании срока, то на Катерину Андрееву завели новую уголовку — за «измену государству». Всего журналистка получила 8 лет и 3 месяца заключения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко