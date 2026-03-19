CNN допустил, что иранцам впервые удалось подбить истребитель F-35 США
- 19.03.2026, 20:35
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Что известно.
Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке, после того как его подбили, предположительно, силы ПВО Ирана, сообщает CNN со ссылкой на два источника.
Официально эта информация не подтверждена. Пресс-секретарь Центрального командования США сообщил, что истребитель-невидимка был вынужден совершить аварийную посадку, когда «выполнял боевую миссию над Ираном».
Самолет благополучно приземлился, состояние пилота стабильное. Сейчас инцидент находится на стадии расследования.
В случае подтверждения информации об огне со стороны Ирана, инцидент станет первым за военный конфликт, когда Иран нанес успешный удар по американскому самолету, уточняет CNN. Истребители F-35 в операции используют и США, и Израиль.
Министр обороны США Пит Хегсет, по информации CNN, 19 марта заявил, что Соединенные Штаты «одерживают решительную победу» и что иранская противовоздушная оборона «сломана».